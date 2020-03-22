Житель Карелии украл себе телефон в кафе

В Пудоже молодой человек, у которого не было телефона, украл гаджет у посетителя кафе, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции в Пудожском районе обратился 21-летний сельский житель. Молодой человек рассказал, что у него в одном из увеселительных заведений города, похитили мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 23-летнего подозреваемого. По версии следствия, пудожанин похитил смартфон, когда житель района вышел из-за стола.

Вечером к заявителю и двум его друзьям, находящимся в переполненном ночном кафе, подсадили незнакомого молодого человека. За несколько часов все четверо часто выходили из-за стола. В какой-то момент, заявитель телефон свой оставил на столике и отошел вместе с двумя приятелями. В это время незнакомец похитил гаджет и скрылся.

Чужое имущество он планировал использовать в личных целях – своего телефона у него не было. Полицейские похищенное изъяли.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.