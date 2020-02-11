Житель Карелии украл у железнодорожников полтонны прокладок

В Карелии завершено расследование уголовного дела по факту хищения железнодорожного имущества, сообщили в пресс-службе в Петрозаводском ЛО МВД России на транспорте.

В конце лета 2019 года полицейские установили в Лоухском районе подозреваемого в совершении кражи – им оказался 22-летний местный житель.

Злоумышленник проник на территорию ж/д организации и украл железнодорожные подкладки (74 штуки) общим весом более 0,5 тонны. Он за несколько раз перевез похищенное имущество на тележке в заброшенный сарай.

Позже местный житель погрузил краденое в автомобиль и сдал в пункт приема металла.

Ущерб превысил 8 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Ранее трое жителей Карелии разобрали котельную на металлолом.