Житель Карелии умудрился украсть деньги у интернет-магазина

Костомукшанин обвиняется в хищении более 46 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 27-летний горожанин похитил деньги, принадлежащие организации.



Мужчина заказал мобильный телефон в интернет-магазине. Когда тот пришел на пункт выдачи, житель города горняков понял, что не успевает забрать его в срок. Тогда он попросил товарища – работника данного пункта, осуществить фиктивную выдачу товара, пообещав, что заберет его вечером и внесет наличные. Тот согласился. Вечером обвиняемый вновь позвонил знакомому, пояснив, что все же не сможет забрать свой заказ и попросил оформить возврат. Тот снова согласился.

Тогда через время, мужчина получил деньги от интернет-магазина, которые по факту не вносил.

Уголовное дело направлено в суд.