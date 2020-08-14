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Житель Карелии умудрился украсть деньги у интернет-магазина

Новости. Криминал
15:30, 14 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Костомукшанин обвиняется в хищении более 46 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 27-летний горожанин похитил деньги, принадлежащие организации.

Мужчина заказал мобильный телефон в интернет-магазине. Когда тот пришел на пункт выдачи, житель города горняков понял, что не успевает забрать его в срок. Тогда он попросил товарища – работника данного пункта, осуществить фиктивную выдачу товара, пообещав, что заберет его вечером и внесет наличные. Тот согласился. Вечером обвиняемый вновь позвонил знакомому, пояснив, что все же не сможет забрать свой заказ и попросил оформить возврат. Тот снова согласился.

Тогда через время, мужчина получил деньги от интернет-магазина, которые по факту не вносил. 

Уголовное дело направлено в суд.

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Комментарии

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кир
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