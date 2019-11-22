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Новости. Криминал
17:21, 22 Ноября 2019
фото: ©pixabay.com

Житель Карелии устроил пальбу по людям

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Мужчину обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, сообщили в Следкоме Карелии.

В ночь на 20 ноября 2019 года около деревни Авдеево в Пудожском районе произошел конфликт между несколькими мужчинами. В результате выяснения 34-летний местный житель произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина в своих оппонентов, которые находились в автомашине. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, смогли уехать с места происшествия и остались живы.

Мужчину арестовали.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее жительница Карелии застрелила мужа, а после убила себя.

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