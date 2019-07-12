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Новости. Криминал
16:51, 12 Июля 2019
фото: @ dinidi / lifeisphoto.ru

Житель Карелии устроил пир на месте преступления

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Мужчина плотно поел и посмотрел телевизор в квартире, которую позже ограбил, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило сообщение от жительницы города о незаконном проникновении в жилище. Женщина, поднимаясь по лестнице своего подъезда, увидела незнакомого мужчину, который выходил из ее квартиры. Она закричала, но незнакомец, игнорируя шум, скрылся. Хозяйка квартиры обратилась в полицию.

Злоумышленник похитил деньги, спрятанные в шкафу – 5,7 тысяч рублей.

Полицейские установили личность гражданина, который без спроса навещал жилье потерпевшей. Подозреваемый, 34-летний кондопожанин, рассказал, что зайдя в подъезд одного из домов, он стал проверять, открыты ли двери квартир. Так он попал в жилье заявительницы.

За время нахождения в квартире он посмотрел телевизор, пообедал и, уходя, забрал с собой деньги, которые впоследствии потратил.

Возбуждено уголовное дело. 

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