Житель Карелии устроил пир на месте преступления

Мужчина плотно поел и посмотрел телевизор в квартире, которую позже ограбил, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступило сообщение от жительницы города о незаконном проникновении в жилище. Женщина, поднимаясь по лестнице своего подъезда, увидела незнакомого мужчину, который выходил из ее квартиры. Она закричала, но незнакомец, игнорируя шум, скрылся. Хозяйка квартиры обратилась в полицию.

Злоумышленник похитил деньги, спрятанные в шкафу – 5,7 тысяч рублей.

Полицейские установили личность гражданина, который без спроса навещал жилье потерпевшей. Подозреваемый, 34-летний кондопожанин, рассказал, что зайдя в подъезд одного из домов, он стал проверять, открыты ли двери квартир. Так он попал в жилье заявительницы.



За время нахождения в квартире он посмотрел телевизор, пообедал и, уходя, забрал с собой деньги, которые впоследствии потратил.

Возбуждено уголовное дело.