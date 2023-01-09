Житель Карелии устроил себе шопинг с найденной банковской картой

Теперь любителю алкоголя и сигарет грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

В одном из посёлков Медвежьегорского района накануне Нового года местная жительница потеряла банковскую карту. А когда ей по телефону начали приходить уведомления о списании средств, она обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 50-летнего сельчанина. Найдя банковскую карту, он решил потратить деньги на ней, за два дня накупив алкоголя и сигарет на 5, 5 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом.