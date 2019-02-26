Житель Карелии во время ссоры убил брата кочергой

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В Сегежском районе мужчина подозревается в убийстве собственного брата, сообщается на сайте СУСК по Карелии.
По версии следствия, 49-летний житель поселка Валдай поссорился со своим 56-летним братом и ударил его кочергой. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Подозреваемый арестован.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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