Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Следком Карелии нашел подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в канализации 1
16.09.2020 11:48
В Петрозаводске пропал 11-летний мальчик с оттопыринными ушами
16.09.2020 21:54
В Карелии уже 26 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса 2
16.09.2020 10:03
Петросян в честь 75-летия впервые показал сына (ФОТО)
16.09.2020 19:40
В Карелии еще 39 человек заболели COVID-19 1
16.09.2020 09:48
Покончил с собой националист Тесак, который должен был отбывать срок в Карелии 12
16.09.2020 13:38

Житель Карелии в среднем за год выпивает около 10 литров спирта

Новости. Общество
08:53, 17 Сентября 2020
фото: © EPA/ИТАР-ТАСС
Загрузка...

Названы самые "пьющие" и "трезвые" регионы России.

Больше всего алкогольной продукции с пересчёте на этанол за год выпивают в Сахалинской области – 11,16 литра на душу населения. В тройку лидеров по показателю также попали Республика Коми (10,83 литра) и Магаданская область (10,66 литра), пишет News.ru.

Несколько меньше спирта выпивают в Удмуртии (9,91 литра) и Карелии (9,74 литра).

В то же время минимальные значения наблюдаются в Чечне (0,08 литра), Ингушетии (0,14 литра), Северной Осетии (0,54 литра), Дагестане (0,73 литра) и Кабардино-Балкарии (0,88 литра).

В среднем по стране на душу населения приходится шесть литров выпитого этанола за год.

В последние годы в России снижается потребление этанола в расчёте на душу населения, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Так, прежде показатели составляли 17-18 литров. Разница по регионам обусловлена рядом факторов – такими как уровень доходов и качество жизни населения, этнокультуральные особенности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск
13.09.2020, 15:35
В Карелию идут заморозки

Аналитика

16.09.2020 16:06
Обществоведение
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 2
После ремонта фасадов домов и замены вывесок на зданиях центр столицы Карелии уже не похож на стихийный рынок.
Председатель остался за решеткой 13
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Смартфон можно превратить в POS-терминал 2
10.09.2020 09:00
Вся аналитика

Чтиво

16.09.2020 14:30
Без политики
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
Те, кто считает, что в таких магазинах одежда только для бедных, глубоко ошибаются.
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
Пазлы из разных наборов 13
10.09.2020 15:14
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»