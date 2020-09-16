Житель Карелии в среднем за год выпивает около 10 литров спирта

Названы самые "пьющие" и "трезвые" регионы России.

Больше всего алкогольной продукции с пересчёте на этанол за год выпивают в Сахалинской области – 11,16 литра на душу населения. В тройку лидеров по показателю также попали Республика Коми (10,83 литра) и Магаданская область (10,66 литра), пишет News.ru.

Несколько меньше спирта выпивают в Удмуртии (9,91 литра) и Карелии (9,74 литра).

В то же время минимальные значения наблюдаются в Чечне (0,08 литра), Ингушетии (0,14 литра), Северной Осетии (0,54 литра), Дагестане (0,73 литра) и Кабардино-Балкарии (0,88 литра).

В среднем по стране на душу населения приходится шесть литров выпитого этанола за год.

В последние годы в России снижается потребление этанола в расчёте на душу населения, рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Так, прежде показатели составляли 17-18 литров. Разница по регионам обусловлена рядом факторов – такими как уровень доходов и качество жизни населения, этнокультуральные особенности.