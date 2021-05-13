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Житель Карелии вернулся на место преступления за добавкой и попал в руки полиции

Новости. Происшествия
12:00, 14 Мая 2021
фото: © управление Росгвардии Карелии
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Росгвардейцы в Кондопоге задержали местного жителя, который пришел в обворованный им накануне магазин, сообщили на сайте ведомства.

Вечером 13 мая в одном из магазинов Кондопоги сработала тревожная сигнализация. На место прибыла группа задержания районного отдела вневедомственной охраны. Сотрудник торгового заведения сообщил росгвардейцам, что неизвестный, который днем ранее вынес из магазина алкоголь, вновь вернулся на место преступления.

Первый раз мужчине удалось незаметно пронести мимо кассы товар и скрыться, но это было зафиксировано камерой наружного видеонаблюдения. Поэтому, вернувшись на место происшествия, нарушитель сразу был опознан.

Задержанным оказался 38-летний местный житель. Горожанин был передан полиции.

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