Житель Карелии, влившись в пьяную компанию, взялся за нож

В Сортавале осудили мужчину, снявшего жидкокристаллический телевизор в чужой квартире, сообщили на сайте местного суда.

Сортавальский городской суд 14 марта вынес приговор в отношении местного жителя, который был признан виновным в краже.

Как выяснилось, осенью житель Сортавалы зашел в гости к знакомой, где, влившись в кампанию, присоединился к пьянке. В какой-то момент, оставшись в квартире один, он взял нож и открутил шурупы у висящего на стене жидкокристаллического телевизора, сняв его со стены. В дальнейшем телевизор он продал, а деньги пропил.

Суд, приняв во внимание все обстоятельства, отправил жителя Сортавалы на обязательные работы.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.