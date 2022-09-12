Житель Карелии внезапно возненавидел собутыльника и избил его до смерти

В Прионежском районе следователи раскрыли дело о смертельном избиении.

Как сообщили в карельском Следкоме, в Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 33-летнего мужчины.

По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемый ночью пил спиртное со своим знакомым на станции Шуйская Прионежского района. В какой-то момент из-за внезапно возникшей личной неприязни он набросился на собутыльника и начал избивать его. От полученных травм 55-летний мужчина через некоторое время скончался.

Обвиняемый ранее был арестован и заключен под сражу. В настоящее время собрано достаточно доказательств, и уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.