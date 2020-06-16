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Житель Карелии выбросил снасти за борт, увидев полицейских

Новости. Общество
10:01, 17 Июня 2020
фото: © пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте
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В Карелии пресечены правонарушения в области охраны водных биоресурсов, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

При патрулировании реки Нижний Выг в Сегежском районе полицейские выявили правонарушителя, двигающегося по водоему на маломерном судне. Увидев полицейских, браконьер успел выбросить четыре снасти за борт, однако его действия были запечатлены на видеокамеру.

Житель поселка Надвоицы планировал установить орудие массового истребления рыбы.

Ранее в устье реки Кемь 26-летний местный житель с помощью "катюши" ловил рыбу в месте нереста.

На следующий день на станции Кемь выявлено аналогичное правонарушение.

Браконьерам грозит штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий лова.

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