Житель Карелии выгнал младшего брата из квартиры через суд

Суд удовлетворил иск собственников квартиры о выселении родственника из квартиры, сообщили в Пудожском районном суде.

Старший брат и его сын обратились в суд с целью выселить младшего брата из квартиры. Истцы являются собственниками спорной квартиры и имеют намерение ее продать, но регистрация и фактическое проживание ответчика в их квартире лишает возможности совершить сделку в отношении квартиры.

Мужчина проживает в квартире на протяжении 15 лет, при этом условием вселения являлось безвозмездное, бессрочное пользование жилым помещением, а также обещание старшего брата подарить ему квартиру.

Он произвел капитальный ремонт квартиры, хозяйственных построек во дворе дома. Собственники жилого помещения никогда интереса к жилью не проявляли, в квартире не появлялись.

Несмотря на это, суд удовлетворил исковые требования о выселении мужчины.

Решение не вступило в законную силу.