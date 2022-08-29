Житель Карелии, выгораживая возлюбленную, уверял полицейских, что нечаянно наткнулся на нож

Ссора между сожителями в Калевальского районе привела его в больницу, а ее — в суд, сообщили в МВД Карелии.

Из больницы в полицию Калевальского района поступило сообщение — 33-летний житель района был госпитализирован с ножевой раной в живот. Мужчина объяснил, что на кухне споткнулся и нечаянно напоролся на нож, но эта версия не прошла проверку временем.

Полицейские выяснили, что рану мужчине нанесла 23-летняя сожительница потерпевшего. Ранее судимая девушка рассказала, как было дело. Во время застолья она поссорилась с возлюбленным и, чтобы припугнуть его, замахнулась ножом. Но силы она не рассчитала и воткнула нож в сожителя.

Увидев кровь, девушка испугалась и вызвала скорую. Врачи госпитализировали пострадавшего — травма была квалифицирована как тяжкий вред здоровью. В отношение же сожительницы открыто уголовное дело, ее судьбу решит суд.