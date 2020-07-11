Житель Карелии взял два кредита, чтобы заплатить 300 тысяч мошеннику

Житель Сегежи отправил лже-полицейскому почти 300 тысяч рублей и даже взял для этого кредиты.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию обратился 35-летний сегежанин. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Лже-полицейский попросил помочь в установлении и изобличении мошенников. Для этого жителю Карелии необходимо было переводить средства на различные номера мобильных телефонов. Под диктовку звонившего он оформил два кредита. Эти средства также отправились по различным счетам. Всего мужчина перевел 284 700 рублей, из них 225 000 рублей - кредитные средства.



Когда все деньги исчезли на неизвестных счетах, мошенник сообщил, что необходимо перезвонить по следующему номеру и продиктовал мужчине телефон дежурной части МВД по Республике Карелия. Только после звонка дежурному, мужчина понял, что попался на уловки похитителя.

В МВД Карелии напоминают, что полицейские никогда не используют средства граждан для раскрытия преступлений и не просят куда-либо переводить деньги.

