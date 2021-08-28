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Житель Карелии за демонстрацию нацистской символики попал под суд

Новости. Общество
15:29, 31 Августа 2021
фото: © Сергей Карпов / Архив ИТАР-ТАСС

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Житель Кондопоги разместил в социальной сети военных в форме времен Великой Отечественной войны и пожалел об этом, сообщили на сайте местного суда.

В октябре 2018 года житель Кондопоги в социальной сети «Вконтакте» разместил фотографии военных в форме времен Великой Отечественной войны, на рукавах которых были видны эмблемы вооруженных формирований Вермахта, действовавших в 1942–1944 годах — Русской освободительной армии (РОА).

Между тем, атрибутика и символика РОА приравнена к нацистской символике, на публичное демонстрирование которой действует запрет.

При определении вида и размера административного наказания суд учел смягчающее обстоятельство — признание вины, и отсутствие отягчающих обстоятельств, и назначил нарушителю штраф в размере тысячи рублей, без конфискации предмета нарушения.

Постановление не вступило в законную силу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-08-31 16:53:32
Над запретить фильм " Семнадцать мгновений весны" ...Это же рассадник нацизма. )))
Козьма
2021-08-31 17:16:39
Off, а" Чеполино " -экстрмизма .
Ded
2021-08-31 16:45:32
Штирлица тоже штрафовать будут?
Злющий правдоруб
2021-08-31 16:36:27
Ну вот, организация из трёх букв сработала?
Надо ведь зарплаты огромные оправдывать, и бегать не надо: сиди себе на компе,в игрушки играй и дурачков необразованных выискивай...кайф...
Козьма
2021-08-31 16:04:32
" Проще всего отвлекать внимание от своих бесконечных провалов , занимаясь преследованиемм оппозиции и подвергая её репрессиям "
Д.А. Медведев - Председатель партии " Единая Россия ".
bizer
2021-08-31 15:53:44
что за бред........ уже и фотографию деда нельзя выложить на своей странице????
Успешный
2021-08-31 15:48:56
Пусть в литве беснуется с бандеровцами
Гость
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