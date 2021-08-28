Житель Карелии за демонстрацию нацистской символики попал под суд

Житель Кондопоги разместил в социальной сети военных в форме времен Великой Отечественной войны и пожалел об этом, сообщили на сайте местного суда.

В октябре 2018 года житель Кондопоги в социальной сети «Вконтакте» разместил фотографии военных в форме времен Великой Отечественной войны, на рукавах которых были видны эмблемы вооруженных формирований Вермахта, действовавших в 1942–1944 годах — Русской освободительной армии (РОА).

Между тем, атрибутика и символика РОА приравнена к нацистской символике, на публичное демонстрирование которой действует запрет.

При определении вида и размера административного наказания суд учел смягчающее обстоятельство — признание вины, и отсутствие отягчающих обстоятельств, и назначил нарушителю штраф в размере тысячи рублей, без конфискации предмета нарушения.

Постановление не вступило в законную силу.