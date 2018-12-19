Житель Карелии за неделю ограбил шесть дачных участков

В полицию Кондопожского района обратилась 55-летняя женщина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Заявительница рассказала, что из её хозяйственной постройки на даче, расположенной в одном из кооперативов, похищена электростанция стоимостью 10 тысяч рублей. Она пояснила, что в осеннее время не часто бывала в загородном доме, поэтому не знает, когда точно была совершена кража.

Полицейские установили подозреваемого, 20-летнего мужчину. Он на личном автомобиле приехал в дачный посёлок, с помощью болтореза сломал навесной замок на сарае, а затем похитил оттуда электростанцию. Впоследствии он сдал её в пункт приёма металла за тысячу рублей.

Было установлено, что подозреваемый причастен к совершению пяти аналогичных краж с дачных участков, совершенных за последнюю неделю в Кондопожском районе. Были похищены ванны, электрогенераторы, мангалы, печки и бензин.

На мужчину завели уголовные дела. Следствие продолжается.