Житель Карелии за сутки выпил 15 литров краденого спирта

Житель Беломорска сообщил нашедшим его полицейским, что за сутки употребил все украденные 15 литров алкоголя, сообщили в МВД Карелии.

Накануне в полицию Беломорского района обратился 50-летний горожанин. Он сообщил, что, вернувшись домой после встречи с друзьями, обнаружил пропажу 70 тысяч рублей и трёх пятилитровых канистр спирта.

Заявитель объяснил, что забыл закрыть дверь, и в дом могли проникнуть неизвестные. Также он рассказал, что парой часов ранее к нему в гости заходила знакомая и её приятель, которого мужчина увидел впервые. Потерпевший предположил, что преступление, возможно, — его рук дело.

В дальнейшем именно эта версия подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска быстро установили, что к краже причастен 35-летний ранее неоднократно судимый за местный житель.

По версии следствия, мужчина пришёл в гости к заявителю и, пока тот общался с приятельницей, сначала вынес из квартиры и спрятал в подъезде канистры со спиртом, потом достал из борсетки чужие сбережения и вскоре ушел. Подозреваемый добровольно выдал полицейским 50 тысяч рублей, остальные он успел потратил. Спирт обнаружить не удалось, житель Беломорска сообщил, что весь чужой алкоголь уже употребил.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.