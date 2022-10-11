Житель Карелии забил до смерти своего кузена, инвалида-колясочника

Жителя Суоярвского района, который до смерти избил своего двоюродного брата-инвалида, приговорили к 9 годам строгого режима, сообщили в Следкоме Карелии.

Петрозаводский горсуд признал виновным в избиении, приведшем к смерти, 58-летнего жителя Суоярвского района.



Следствие и суд установили, что в январе в квартире жилого дома в Петрозаводске во время бытового конфликта между двумя двоюродными братьями произошла ссора и драка.



Злоумышленник жестоко избил кузена, который был инвалидом-колясочником и не мог самостоятельно передвигаться. По заключению судебно-медицинской экпертизы смерть потерпевшего наступила в результате побоев.

Подсудимого приговорили к девяти годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.