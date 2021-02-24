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Житель Карелии забрал из незапертой машины все, что можно было унести

Новости. Криминал
15:50, 25 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com/Aleksey Kurguzov
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Житель Пудожа оставил автомобиль открытым и лишился имущества, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу, 19 февраля, в полицию Пудожского района обратился 29-летний автовладелец. Он обнаружил, что из его машины пропало имущество на сумму более 3 тысяч рублей. В числе похищенного оказались детское автомобильное кресло и компрессор.

Полицейские выяснили, что потерпевший с вечера припарковал иномарку возле дома и забыл ее закрыть. Этим воспользовался ранее судимый за имущественные преступления 35-летний местный житель. Он проходил мимо, подергал дверь машины, и она поддалась. Мужчина, по версии дознания, похитил из салона все, что можно было унести с собой. Кресло и прибор он планировал сбыть, но не успел.

В настоящее время похищенное имущество изъято. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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