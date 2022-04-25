Житель Карелии забрался к соседу и пропил его латунные изделия

Полиция Беломорского района раскрыла кражу с проникновением в жилище, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского району обратился 72-летний местный житель. Пенсионер стал жертвой кражи — кто-то забрался в его дом, разбив окно, и вынес оттуда бинокль, медные провода и латунные изделия общим весом не менее 10 килограммов. Причинённый ущерб, по словам заявителя, превысил 8 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого — ранее судимого 33-летнего соседа потерпевшего. Тот признался в краже. Дома у него обнаружили бинокль, который сосед посчитал ценным предметом. Остальное мужчина сдал в пункт приема металла за 3 тысячи рублей, а деньги затем пропил.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража». Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы, расследование продолжается.