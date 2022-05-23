Житель Карелии задолжал банкам полтора миллиона рублей и решил продать дом

Мужчина вынужден был погасить задолженность, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Карелии задолжал банкам в общей сложности полтора миллиона рублей — сводное исполнительное производство было принято на исполнение в отдел УФССП Петрозаводска.

Не дождавшись добровольного погашения долгов, пристав-исполнитель установил имущественное положение должника. Оказалось, что тот владеет жилым домом площадью 166 квадратных метров. В результате был вынесен запрет на регистрацию недвижимости.

Должник попытался оперативно продать дом, но не смог этого сделать. В результате житель Карелии закрыл долги, а также исполнительский сбор.