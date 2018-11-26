Житель Карелии залез в чужой дом, напился и украл семь фотоаппаратов

В полицию Пряжинского района обратился 60-летний житель Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Он сообщил, что кто-то проник в его дачный дом в одном из сел района и похитил имущество: семь фотоаппаратов, триммер, шуруповерт, дрель, пневматическое ружье.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, 51-летнего ранее судимого жителя того же села, где произошла кража. По версии полицейских, в тот день он разбил оконное стекло на первом этаже и проник в дом.

Там подозреваемый обнаружил спиртные напитки и продукты, которые употребил на месте. Затем гражданин похитил чужие вещи и спрятал их на одном из соседних участков. Впоследствии житель Карелии намеревался сбыть похищенное, но не успел и был задержан правоохранителями.

На мужчину завели уголовное дело. Устанавливается ущерб.