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Житель Карелии заплатил почти 14 тысяч рублей за несуществующие сигареты

Новости. Криминал
13:30, 11 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Мошенников немало на виртуальных досках, их легко встретить и при поисковых запросах, сообщили в МВД Карелии.

К примеру, 43-летний петрозаводчанин считал, что уже приобрел партию сигарет в неком интернет-магазине по продаже табака. Но после перевода более 13,8 тысячи рублей на контакт с ним никто не вышел.

Полиция напоминает: всем любителям удаленного бизнеса следует научиться проверять историю сайта, обращать внимание на адресную строку, в перекрестных ссылках искать отзывы о компаниях.

Проводится проверка.

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