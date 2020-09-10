Житель Карелии заплатил почти 14 тысяч рублей за несуществующие сигареты

Мошенников немало на виртуальных досках, их легко встретить и при поисковых запросах, сообщили в МВД Карелии.

К примеру, 43-летний петрозаводчанин считал, что уже приобрел партию сигарет в неком интернет-магазине по продаже табака. Но после перевода более 13,8 тысячи рублей на контакт с ним никто не вышел.



Полиция напоминает: всем любителям удаленного бизнеса следует научиться проверять историю сайта, обращать внимание на адресную строку, в перекрестных ссылках искать отзывы о компаниях.

Проводится проверка.