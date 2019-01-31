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Новости. Криминал
16:40, 31 Января 2019
фото: ТАСС / Станислав Красильников

Житель Карелии застрелил мужчину из охотничьего ружья

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Летом 57-летний мужчина в Суоярвском районе застрелил знакомого, сообщили в Следкоме Карелии.

В поселке Лоймала 20 июля обвиняемы встретил на улице местного жителя, с которым ранее у него произошел конфликт и дважды выстрелил в него из охотничьего ружья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После задержания обвиняемого по месту его жительства были обнаружены и изъяты боевая часть ручной противопехотной осколочно-оборонительной гранаты, образца 1933 года и 3 винтовочных патрона.

Обвиняемый находится под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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