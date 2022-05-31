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Житель Карелии жестоко избил двух мужчин из-за места в такси

Новости. Криминал
14:58, 02 Июня 2022
фото: © mobillegends.net

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В Сегеже неадекватный мужчина устроил драку из-за такси, отправив двоих пассажиров в больницу.

По сообщению МВД Карелии, в мае в правоохранительные органы поступила информация о нарушении общественного порядка возле одного из баров в Сегеже. Полицейские выехали на место и выяснили, что в драке двое мужчин получили травмы. Одного из пострадавших в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в медучреждение Петрозаводска. Второй потерпевший, который также был госпитализирован, но находился в сознании, рассказал полицейским обстоятельства происшествия.

Выяснилось: двое приятелей отдыхали в баре, а под утро вызвали такси. Когда приехал автомобиль, товарищ занял переднее пассажирское сидение, но не успел пристегнуться ремнем безопасности, как к нему подошел неизвестный. Он прокричал, что это такси его, потребовал освободить машину, а затем пустил в ход кулаки. Удары оказались такой силы, что мужчина мгновенно потерял сознание. Вступиться за друга и дать отпор обидчику попытался второй потерпевший — злоумышленник напал и на него, а после скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого в избиении. Им оказался 39-летний ранее судимый сегежанин. Но выяснилось, что этот мужчина причастен еще и к нанесению побоев и угрозе убийством сожительнице, вымогательстве денег якобы в счет возмещения материального вреда за поврежденный автомобиль друга.

Обвиняемому инкриминировано 7 эпизодов преступной деятельности. Он заключен под стражу. Следователи собрали достаточную для утверждения прокурором обвинительного заключения доказательную базу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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