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Житель Карелии жестоко избил мужчину, конфликтовавшего с его отцом

Новости. Криминал
12:59, 02 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию поступило сообщение от работников медицинского учреждения в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

К ним за помощью обратился 52-летний мужчина, у которого были диагностированы множественные переломы и ссадины. Рассказывать о случившемся пациент отказался.

Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. Под подозрением оказался 35-летний гражданин. Как выяснилось, у потерпевшего был затяжной конфликт с отцом подозреваемого. Мужчина решил поставить точку в чужой ссоре, применив физическую силу.

Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник находится под домашним арестом.

Ранее  житель Карелии избил доской жену и соседку.

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