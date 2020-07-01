Житель Карелии жестоко избил мужчину, конфликтовавшего с его отцом

В полицию поступило сообщение от работников медицинского учреждения в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

К ним за помощью обратился 52-летний мужчина, у которого были диагностированы множественные переломы и ссадины. Рассказывать о случившемся пациент отказался.

Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. Под подозрением оказался 35-летний гражданин. Как выяснилось, у потерпевшего был затяжной конфликт с отцом подозреваемого. Мужчина решил поставить точку в чужой ссоре, применив физическую силу.

Возбуждено уголовное дело.



Злоумышленник находится под домашним арестом.

Ранее житель Карелии избил доской жену и соседку.