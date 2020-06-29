Житель Карелии избил доской жену и соседку

В Лахденпохском районе мужчина, ударивший двух женщин, приговорен к обязательным работам, сообщили в прокуратуре Карелии.

В январе 36-летний мужчина поссорился со своей женой. А когда их пыталась разнять соседка, ударил и ее доской. Одна из них получила телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Ранее мужчина уже был судим за административное правонарушение и был оштрафован на 5 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к 100 часам обязательных работ.

Ранее житель Карелии 20 раз воткнул нож в приятеля из-за неприязненных отношений.