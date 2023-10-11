Житель Кондопоги заставил начальство оплатить поездку за рубеж

С работодателя суд также взыскал компенсацию морального вреда.

В Кондопожский городской суд с иском обратился мужчина, который потребовал взыскать с работодателя расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно, а также компенсацию морального вреда.



Истец указал, что выезжал на отдых за пределы России, однако в оплате проезда ему отказали потому, что он не предоставил справку от перевозчика о стоимости проезда по территории РФ.



Мужчина летел чартерным рейсом, поэтому авиакомпания не оформляла авиабилеты, их сделал заказчик рейса. Нужные документы предоставил туроператор.



Суд рассчитал компенсацию расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно. Требования истца удовлетворены частично.



Решение вступило в законную силу, говорится в сообщении пресс-службы кондопожского суда.