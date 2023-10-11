Житель Кондопоги заставил начальство оплатить поездку за рубеж

С работодателя суд также взыскал компенсацию морального вреда.
В Кондопожский городской суд с иском обратился мужчина, который потребовал взыскать с работодателя расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно, а также компенсацию морального вреда.
Истец указал, что выезжал на отдых за пределы России, однако в оплате проезда ему отказали потому, что он не предоставил справку от перевозчика о стоимости проезда по территории РФ.
Мужчина летел чартерным рейсом, поэтому авиакомпания не оформляла авиабилеты, их сделал заказчик рейса. Нужные документы предоставил туроператор.
Суд рассчитал компенсацию расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно. Требования истца удовлетворены частично.
Решение вступило в законную силу, говорится в сообщении пресс-службы кондопожского суда.
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