Житель Костомукши привез домой из Петрозаводска коронавирус

У костомукшанина после поездки в столицу Карелии был обнаружен коронавирус.

Как сообщается в паблике межрайонной больницы Костомукши, в минувшую субботу, 18 июля, пришел результат лабораторного анализа - у еще одного костомукшанина выявлена коронавирусная инфекция.

"Был обследован в связи с появлением симптомов ОРВИ, - сообщается в паблике больницы. - Отмечает, что ранее выезжал в Петрозаводск. Течение заболевания легкое. Проводится обследование контактных лиц".

Напомним, что в Карелии на 18 июля коронавирусная инфекция выявлена у 1940 человек.