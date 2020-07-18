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Житель Костомукши привез домой из Петрозаводска коронавирус

Новости. Общество
14:04, 19 Июля 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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У костомукшанина после поездки в столицу Карелии был обнаружен коронавирус.

Как сообщается в паблике межрайонной больницы Костомукши, в минувшую субботу, 18 июля, пришел результат лабораторного анализа - у еще одного костомукшанина выявлена коронавирусная инфекция.

"Был обследован в связи с появлением симптомов ОРВИ, - сообщается в паблике больницы. - Отмечает, что ранее выезжал в Петрозаводск. Течение заболевания легкое. Проводится обследование контактных лиц".

Напомним, что в Карелии на 18 июля коронавирусная инфекция выявлена у 1940 человек.

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Комментарии

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2020-07-19 14:35:41
Петрозаводск рассадник... А еще боремся за звание тристического центра.
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