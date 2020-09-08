Житель Ленобласти попался на магазинной краже в Карелии

В Беломорске, Кеми и Кондопоге сотрудниками вневедомственной охраны пресечены хищения товара, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Сотрудниками вневедомственной охраны задержаны трое граждан: два жителя республики молодого возраста и 52-летний гость Карелии.



В Беломорске 8 сентября группа задержания была направлена по сигналу тревоги в охраняемый сетевой магазин на Портовом шоссе. Там за попытку выноса товара был задержан 20-летний беломорчанин.



В Кондопоге на краже бутылки спиртного попался 28-летний житель города.



Днём ранее в Кеми росгвардейцы задержали жителя Ленинградской области.