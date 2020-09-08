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Житель Ленобласти попался на магазинной краже в Карелии

Новости. Криминал
14:37, 09 Сентября 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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В Беломорске, Кеми и Кондопоге сотрудниками вневедомственной охраны пресечены хищения товара, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Сотрудниками вневедомственной охраны задержаны трое граждан: два жителя республики молодого возраста и 52-летний гость Карелии.

В Беломорске 8 сентября группа задержания была направлена по сигналу тревоги в охраняемый сетевой магазин на Портовом шоссе. Там за попытку выноса товара был задержан 20-летний беломорчанин.

В Кондопоге на краже бутылки спиртного попался 28-летний житель города.

Днём ранее в Кеми росгвардейцы задержали жителя Ленинградской области.

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