Житель Медвежьегорска получил срок за выдумку про грабеж

Медвежьегорский районный суд приговорил к условному сроку местного жителя, который придумал историю про грабеж, сообщает прокуратура Карелии.

Ранее судимый житель Медвежьегорска после употребления спиртного позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что его знакомая похитила у него деньги. Вскоре он был задержан на одной из улиц в состоянии сильного алкогольного опьянения и помещен в камеру административно-задержанных.

Протрезвев, правонарушитель продолжал настаивать на том, что его ограбили и написал соответствующее заявление. При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

В ходе проверки было установлено, что хищение денег мужчина придумал, желая отомстить несостоявшейся собутыльнице после того как не смог попасть к ней в гости.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу.