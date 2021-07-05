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Житель многоквартирного дома в Петрозаводске подвел соседа под уголовную статью

Новости. Криминал
10:57, 06 Июля 2021
фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Петрозаводске мужчина взял в подъезде лестницу и листы ДСП и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 24-летнего горожанина. Он сообщил, что у него похитили имущество на сумму 4,5 тыс. рублей.

Как выяснилось, молодой человек делает ремонт в квартире, при этом строительную лестницу, а также другие материалы иногда выставляет в подъезд. Так, в один из дней он обнаружил, что его лестница пропала. Вместе с ней исчезли и три листа ДСП.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 49-летний сосед потерпевшего. Мужчина признался, что посчитал имущество бесхозным и увез на дачу, чтобы использовать в хозяйстве. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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врунофф
2021-07-06 11:04:20
Нефиг подъезд захламлять
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