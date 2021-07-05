Житель многоквартирного дома в Петрозаводске подвел соседа под уголовную статью

В Петрозаводске мужчина взял в подъезде лестницу и листы ДСП и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 24-летнего горожанина. Он сообщил, что у него похитили имущество на сумму 4,5 тыс. рублей.

Как выяснилось, молодой человек делает ремонт в квартире, при этом строительную лестницу, а также другие материалы иногда выставляет в подъезд. Так, в один из дней он обнаружил, что его лестница пропала. Вместе с ней исчезли и три листа ДСП.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 49-летний сосед потерпевшего. Мужчина признался, что посчитал имущество бесхозным и увез на дачу, чтобы использовать в хозяйстве. По факту кражи возбуждено уголовное дело.