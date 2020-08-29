Житель Московской области погиб в страшном ДТП в Карелии

Смертельная авария произошла 29 августа в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 726 кв автодороги "Кола" в 14.59 45-летний водитель (житель Московской области), управляя Mitsubishi Pajero Sport, неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося МАЗ и столкнулся с ним.



В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, 38-летняя пассажирка бригадой скорой медицинской помощи доставлена в Сегежскую ЦРБ.

На фотографии видно.



Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.



Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть внимательным за рулем, не отвлекаться от управления и постоянно контролировать дорожную обстановку.

Напомним, 28 августа в Сегеже двое подростков на мотоцикле насмерть разбились в ДТП.