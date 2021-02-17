Житель Омска на снегоходе заблудился в Карелии

Два друга из Санкт-Петербурга и Омска прибыли в Карелию и попали в опасную ситуацию.

15 февраля в Карелии спасатели занимались поисками потерявшегося жителя Омска, который отправился кататься на снегоходе и исчез. Об этом информирует Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

Житель Омска 1974 года рождения вместе со своим другом из Санкт-Петербурга приехали в поселок Энгозеро в Лоухском районе. После 13:00 друзья поехали кататься на снегоходах по дорогам лесного массива у поселка. В районе 17:00 житель Омска на снегоходе отстал от всех и не вернулся.

На вызов выехал Кемский поисково-спасательный отряд в 03:30, по прибытию в 7:30 начались поиски пропавшего. Спасатели кемского отряда вместе с руководителем нашли пострадавшего идущим в сторону поселка.

Ранее сообщалось, что на Ладоге пилот снегохода провалился под лёд и погиб.