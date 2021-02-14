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На Ладоге пилот снегохода провалился под лёд и погиб (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
18:40, 15 Февраля 2021
фото: youtube.com / Andrey Karlov
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Под лёд Ладожского озера провалился один из участников колонны, передвигавшейся на снегоходах, - пилот погиб.

Около трех часов дня 14 февраля на телефон экстренных служб "112" поступило сообщение о происшествии на Ладожском озере, передает сайт 47news

По предварительным данным, примерно в трех с половиной километрах от посёлка Черёмухино в Приозерском районе Ленобласти под лёд провалился один из участников колонны, двигавшейся на трёх снегоходах. Мужчину из воды пытались достать попутчики, однако все попытки оказались безуспешными. Угодивший под лед провел в воде при минус девяти градусах около часа и скончался. 

Тело погибшего достали сотрудники дежурной смены ПСО Приозерска. Они добрались до места происшествия на воздушной подушке. Попутчиков доставили на берег. Данные погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Неделей ранее похожее происшествие случилось на озере Вуокса в Выборгском районе. У базы отдыха под лед ушел снегоход с пилотом, мужчина схватился руками за лёд и вмёрз в него. Через некоторое время погибший ушёл под воду.

В ГУ МЧС России по Ленобласти напоминают, что выезд на лёд на мототехнике категорически запрещён.

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