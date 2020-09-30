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Житель Петербурга легализовал в Карелии 3 млн рублей наркодоходов с помощью криптовалюты

Новости. Криминал
15:06, 01 Октября 2020
фото: коллаж © pxhere / Столица на Онего
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Сотрудники МВД по Республике Карелия выявили факт легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

В феврале этого года карельские полицейские пресекли деятельность организованного преступного сообщества, участники которого, по версии следствия, поставляли наркотики в регионы Северо-Западного Федерального округа и реализовывали запрещенный товар через систему закладок.

Предварительно установлена причастность к противоправным деяниям 11 злоумышленников, было выявлено более 80 фактов сбыта ими наркотиков. Возбуждены уголовные дела по статьями 210 УК РФ, 228.1 УК РФ, 174.1 УК РФ.

В ходе дальнейшего расследования уголовного дела полицейские установили, что предполагаемый организатор сообщества, 35-летний житель Санкт-Петербурга, разработал схему отмывания денежных средств с использованием криптовалюты. В результате финансовых операций фигурант легализовал более 2,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 174.1 УК РФ. В настоящее время фигурант находится под стражей за ранее совершенное преступление.

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