Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперты раскрыли эффективный способ достижения густых волос 4
08.02.2021 19:40
Спортсменка из Карелии отправится на Чемпионат мира по лыжным гонкам
08.02.2021 18:20
В Карелии в два раза превышен суточный показатель заболеваемости COVID-19, заявила Татьяна Голикова 10
Сегодня 06:40
Дети силовиков могут получить льготы при поступлении в вузы 9
08.02.2021 20:40
Бизнес по-свински 1
Сегодня 09:30

Рабочий на стройке в Петрозаводске пропил инструменты своих коллег

Новости. Общество
10:55, 09 Февраля 2021
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Сотрудники полиции Петрозаводска выяснили, кто обворовывал строительную фирму, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска в конце января поступило заявление о краже. Неизвестный проник в строительную бытовку и похитил нивелир, две циркулярные пилы, два шуруповёрта, принадлежащие строительной организации. Ущерб составил 35 тыс. рублей.

Через два дня сотрудники организации вновь обратились с заявлением о пропаже инструментов. На этот раз добычей злоумышленника стали нивелир, шуруповёрт и угло-шлифовальная машинка общей стоимостью 37 тыс. рублей.

Под подозрение полицейских попал работник этой же организации, который перестал выходить на смены. Оперативники выяснили, что мужчина – 33-летний петрозаводчанин сбыл похищенный инструмент, а незаконно полученные за него деньги потратил на алкоголь. Подозреваемый обязался возместить нанесенный ущерб.

Возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
03.02.2021, 12:54
Сильные морозы возвращаются в Карелию
04.02.2021, 13:53
Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)
03.02.2021, 17:43
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)
02.02.2021, 16:00
"Я рыдала и билась головой об стену": Модель из Карелии рассказала о предательстве мужа-футболиста в Бразилии
04.02.2021, 14:30
"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы

Аналитика

Сегодня 09:30
Расследование
Бизнес по-свински 1
В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве.
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме 7
05.02.2021 13:50
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
03.02.2021 11:00
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:07
Кофе со сливками
Клиника доброго стоматолога
Накануне Международного дня стоматолога (9 февраля) гостем рубрики "Кофе со сливками" стал генеральный директор сети стоматологических клиник "Кардент" Владимир Ольшевский.
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
04.02.2021 15:30
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»