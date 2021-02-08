Рабочий на стройке в Петрозаводске пропил инструменты своих коллег

Сотрудники полиции Петрозаводска выяснили, кто обворовывал строительную фирму, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска в конце января поступило заявление о краже. Неизвестный проник в строительную бытовку и похитил нивелир, две циркулярные пилы, два шуруповёрта, принадлежащие строительной организации. Ущерб составил 35 тыс. рублей.

Через два дня сотрудники организации вновь обратились с заявлением о пропаже инструментов. На этот раз добычей злоумышленника стали нивелир, шуруповёрт и угло-шлифовальная машинка общей стоимостью 37 тыс. рублей.

Под подозрение полицейских попал работник этой же организации, который перестал выходить на смены. Оперативники выяснили, что мужчина – 33-летний петрозаводчанин сбыл похищенный инструмент, а незаконно полученные за него деньги потратил на алкоголь. Подозреваемый обязался возместить нанесенный ущерб.

Возбуждено уголовное дело.