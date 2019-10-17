Житель Петрозаводска дважды за день "обчистил" один и тот же гипермаркет

Росгвардейцы задержали мужчину, который в течение дня вынес из одного магазина товары на 3300 рублей.

В Петрозаводске 16 октября около полудня сотрудникам вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из гипермаркета. Работники охраны магазина рассказали росгвардейцам, что один гражданин набрал товаров на 1200 рублей и не расплатившись прошёл мимо кассы.

Сотрудники вневедомственной охраны установили личность любителя бесплатных походов в магазины. Им оказался 48-летний петрозаводчанин. Мужчина был передан местному участковому. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Через два с половиной часа этот же гражданин пришёл в тот же магазин и вновь вынес мимо кассы товары на сумму более 1100 рублей.

"Петрозаводчанин задержан и передан сотрудникам органов внутренних дел – для выяснения всех обстоятельств произошедшего и дальнейшего привлечения к установленному законом виду ответственности. Повторное хищение грозит возбуждением уголовного дела", - сообщили в Росгвардии.