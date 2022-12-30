Росгвардия: Рождественская ночь в Карелии прошла без происшествий

В ночь с 6 на 7 января Росгвардия и полиция в Карелии работали в усиленном режиме.

Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Наряды вневедомственной охраны патрулировали места проведения праздничных мероприятий.

«Общественный порядок и безопасность граждан в рождественскую ночь обеспечены в полном объеме, нарушений не допущено», — говорится в сообщении.