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Житель Петрозаводска избил и изнасиловал знакомую, которая пришла к нему в гости

Новости. Криминал
17:06, 29 Июня 2020
фото: © EPA/ALEX HOFFORD
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Петрозаводчанину, обвиняемому в изнасиловании, грозит 10 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в марте к жителю Петрозаводска домой пришла в гости знакомая, а он напал на нее, избил, а затем изнасиловал.

Впоследствии женщине удалось покинуть квартиру. Она обратилась в правоохранительные органы, и мужчина был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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