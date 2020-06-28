Житель Петрозаводска избил и изнасиловал знакомую, которая пришла к нему в гости

Петрозаводчанину, обвиняемому в изнасиловании, грозит 10 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в марте к жителю Петрозаводска домой пришла в гости знакомая, а он напал на нее, избил, а затем изнасиловал.

Впоследствии женщине удалось покинуть квартиру. Она обратилась в правоохранительные органы, и мужчина был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.