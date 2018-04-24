Житель Петрозаводска изрезал гостя ножом

Сотрудники полиции Петрозаводска задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает МВД Карелии.

В ночь на понедельник в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации 21-летнего мужчины с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки, спины, двухсторонним пневмотораксом.

Пострадавший, житель Пряжинского района, был в гостях у 30-летнего петрозаводчанина. После совместного распития спиртных напитков произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой хозяин нанес ножевые ранения гостю.

Подозреваемый был задержан нарядом патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.