Житель Петрозаводска, который дал взятку сотруднику УФСИН за бесконтрольные гулянки, отправился в колонию

Суд назначил наказание петрозаводчанину, который пытался за взятку сотруднику УФСИН выйти из-под домашнего ареста, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что 2 декабря 2021 года в Петрозаводске 33-летний мужчина, находившийся под домашним арестом и обязанный круглосуточно носить электронные браслеты, передал сотруднику УФСИН первую часть взятки в сумме 15 тысяч рублей, общий размер которой составил 75 тысяч рублей.

«Взятка предназначалась за неосуществление контроля за перемещением подсудимого, что позволило бы ему безнаказанно нарушать избранную судом меру пресечения в виде домашнего ареста», — объяснили в Следкоме.

После возбуждения уголовного дела взяткодателю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором Петрозаводского городского суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.