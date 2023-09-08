Житель Петрозаводска ответит за трагедию с перевернувшимся катером на Онежском озере

Прошлой осенью петрозаводчанин управлял катером в нетрезвом состоянии и с рядом нарушений. Катер перевернулся. В том происшествии погибли люди.

Мурманский следственный отдел на транспорте Следкома России завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего петрозаводчанина. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерного судна и управление им в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как рассказал руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте Следкома России, две семьи приехали на отдых в Карелию. Они арендовали гостевые домики в Кондопожском районе, а также договорились с владельцем о водной прогулке на катере. Во время прогулки, когда испортилась погода и стало штормить, катер перевернулся. Двое мужчин и ребенок — это были дедушка и папа с сыном — утонули в холодной воде. Один из пассажиров, по всей вероятности, тоже погиб, но его тело не нашли. Остальные трое — владелец катера и еще два пассажира — отец с сыном — дрефовали на перевернутом судне, добрались до берега и сообщили о происшествии в МЧС.

Следствие установило, что обвиняемый в сентябре прошлого года вышел в Онежское озере на прогулочном катере в состоянии опьянения. В нарушение максимально разрешенного количества людей на катере находились также 6 пассажиров, одним из которых был маленький ребенок. Владелец катера в неблагоприятных погодных условий совершил резкий опасный маневр, и катер перевернулся. В результате происшествия в холодной воде оказались двое пассажиров — 59-летний и 43-летний мужчины и 5-летний ребенок. Они утонули. Еще один 28-летний пассажир считается пропавшим без вести.

Имущество обвиняемого было арестовано, уточнили в ведомстве Мурманска. Петрозаводчанин частично признал вину.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд, сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Следкома России.

Ранее мы писали о том, что Следком Карелии возбудил уголовное дело в связи с трагедией на Онежском озере.

Также мы сообщали о поисках семьи с ребенком с перевернувшегося катера в Кондопожском районе.