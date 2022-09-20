Спасатели продолжают поиски семьи с ребенком с перевернувшегося катера в Кондопожском районе Карелии

Лодка с семью туристами перевернулась на озере в Кондопожском районе – выжили трое.

Троих человек удалось спасти. Поиски еще троих, в том числе пятилетнего ребенка, продолжаются, - пишет ЦУР со ссылкой на республиканский МЧС.

Трагедия произошла в Горской губе Онежского озера вечером 24 сентября. О произошедшем в МЧС сообщил один из пострадавших, который рассказал, что четверо человек находится на перевернувшейся лодке, а остальные утонули.

Около 22 часов лодку прибило к берегу южнее деревни Горка. Из-за сильной волны на Онежском озере катер карельской поисково-спасательной службы не смог выйти к месту происшествия из Петрозаводска. К месту вышли местные жители на катере.

В 22.25 они смогли забрать троих пострадавших, четвертый скончался. После осмотра медиками одного из пострадавших госпитализировали с обморожением.

Продолжаются поиски пропавших - семьи из Санкт-Петербурга с 5-летним ребёнком. К поискам привлечены больше 30 человек, четыре катера и больше десяти автомобилей.