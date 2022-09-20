Следком Карелии возбудил уголовное дело в связи с трагедией на Онежском озере

Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания катера в Кондопожском районе, где погибли трое взрослых и ребенок, сообщили в Следкоме Карелии.
По данным следствия, 24 сентября в акватории Онежского озера вблизи деревни Горки Кондопожского района произошло опрокидывание катера, в результате находившиеся в нем люди: малолетний ребенок и трое взрослых оказались в воде. В настоящее время ведутся их поиски.
Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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