Следком Карелии возбудил уголовное дело в связи с трагедией на Онежском озере

Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания катера в Кондопожском районе, где погибли трое взрослых и ребенок, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 24 сентября в акватории Онежского озера вблизи деревни Горки Кондопожского района произошло опрокидывание катера, в результате находившиеся в нем люди: малолетний ребенок и трое взрослых оказались в воде. В настоящее время ведутся их поиски.

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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