Житель Петрозаводска «купился» на заманчивое предложение о продаже квартиры и остался без денег

Попытка купить недорогую квартиру на Перевалке закончилась для пенсионера обращением в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Очередной жертвой мошенников стал 54-летний петрозаводчанин. Об этом мужчина рассказал в полиции.

По его словам, он нашёл объявление в Cети о продаже однокомнатной квартиры в микрорайоне Перевалка. Цена была заманчивой — чуть больше миллиона рублей. Петрозаводчанин связался с продавцом. Они договорились о просмотре квартиры на следующий день и задатке. Житель карельской столицы перевёл владельцу объявления 8 000 рублей, а на следующий день тот не ответил на сообщение, а потом и на звонок потенциального покупателя. Объявление с сайта было снято. Пенсионер понял, что его обманули и обратился в полицию.

По заявлению горожанина проводится проверка.

Ранее сообщалось, две пенсионерки из Карелии, спасая сыновей, отдали деньги неизвестным.