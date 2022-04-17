Две пенсионерки из Карелии, спасая сыновей, отдали деньги неизвестным

В МВД республики сообщили о мошенниках, обманувших пожилых жительниц Карелии.

В Медвежьегорском районе республики правоохранители возбудили два уголовных дела о мошенничестве.

В первом случае неизвестный позвонил 72-летней сельчанке, рассказав, что ее сын сбил человека, и для решения вопроса без возбуждения уголовного дела необходимы 305 тысяч рублей. Женщине показалось, что голос в телефонной трубке похож на голос ее сына. Она поспешила перевести деньги на продиктованный ей номер счета. Только после этого она позвонила на телефон сына — оказалось, что с ним все в порядке и ни в какое ДТП он не попадал.

Вторая потерпевшая — 81-летняя местная жительница — узнав о якобы попавшем в ДТП сыне, передала 191 тысячу курьеру. Лишь после этого она позвонила сыну, узнав, что у него все в порядке. Пенсионерка обратилась в полицию.

Полицейские выяснили, что за деньгами приезжал местный таксист. Мужчина объяснил, что по пути на поступивший заказ с ним связался неизвестный и объяснил, что необходимо забрать наличность у его мамы якобы на ремонт машины. Таксист, ничего не подозревая, взял у пенсионерки деньги, а затем перевел их на продиктованный счет.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.