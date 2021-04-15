Жителя Петрозаводска в двух больших свитерах задержали в магазине

Петрозаводчанин попытался пронести украденную в магазине одежду через кассу прямо на себе, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

Поздним вечером 15 апреля сигнал тревоги на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил из охраняемого гипермаркета. Там при попытке пройти с товаром мимо кассы был задержан 33-летний мужчина.

Выяснилось, что он надел на себя два джемпера большого размера и пытался таким образом вынести их без оплаты. Сумма ущерба составила около трех тысяч рублей.

На место была вызвана следственно-оперативная группа городского управления полиции. Нарушителю грозит уголовная ответственность.