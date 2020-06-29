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Житель Петрозаводска неожиданно стал богаче

Новости. Экономика
11:56, 30 Июня 2020
фото: © Викторина
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Пятый день ведущие Викторины "Карелия – наш родной край" в прямом эфире разыгрывают подарки среди жителей Карелии.

Самые крупные победы случились в Сегежском, Муезерском и Пудожском районах. А вчера к ним присоединился город Петрозаводск.

Сотрудник интернет-компании Владимир Нечаев выиграл суперприз Викторины, подготовленной к 100-летию Карелии, он получит новую Lada Granta!

Ты тоже можешь выиграть!

В розыгрыше участвуют более 300 подарков, среди которых автомобили, смартфоны, планшеты, холодильники, кофе-машины и даже... квартиры в новостройке!

Подробности викторины, правила участия, истории победителей можно узнать в этой группе. До 1 июля еще можно принять участие и выиграть суперприз. Сегодня в группе Wiki Карелия в 20.20 Организаторы Викторины проведут следующую прямую трансляцию, в которой разыграют сразу несколько подарков!

Участвуй в викторине, ведь именно ты можешь стать следующим победителем!

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